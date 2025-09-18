Gobierno español anuncia la quinta misión para llevar al país niños enfermos desde Gaza

"Son niños con traumatismos, que han sufrido bombardeos, con tumores que no pueden tratar en su país, con cardiopatías", entre otras enfermedades, explicó en rueda de prensa.

García recordó que España ya ha traído a medio centenar de menores desde Gaza para darles asistencia sanitaria.

La anterior misión de este tipo tuvo lugar a finales de julio, cuando el Ejército del Aire español envió un avión medicalizado a Amán (la capital de Jordania) para trasladar a 13 niños gazatíes enfermos junto a sus familias a España.

Desde junio de 2024 este programa ha atendido ya a más de un centenar de personas procedentes de Gaza, entre pacientes y acompañantes, según cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España.

Para esta quinta misión, el Gobierno español aprobó la semana pasada una declaración de emergencia que permite la atención sanitaria a enfermos o heridos procedentes del conflicto armado de Gaza, especialmente niños.

Las acciones incluidas en esta declaración incluyen servicios de transporte, acogida temporal con alojamiento, manutención y cobertura de otras necesidades básicas, acompañamiento e intervención social, atención psicológica y jurídica, traducción e interpretación.

En junio de 2024 y en respuesta al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud el Ejecutivo español anunció su compromiso de acoger a menores procedentes de Gaza con enfermedades graves y que requieran un tratamiento médico y hospitalario de urgencia así como la atención a sus familiares.