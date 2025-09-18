Gobierno hongkonés ofrece apoyo a la prensa en medio de erosión de libertades informativas

En la Exposición de Directrices Políticas 2025, divulgada, la hoja de ruta incorpora por primera vez al sector comunicacional en el epígrafe sobre la inserción de la urbe en la “evolución integral” del gigante asiático, bajo la Iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda.

Lee aboga por habilitar a los medios la emisión de “narrativas positivas” que erijan al territorio como eje de diplomacia pública, en sintonía con la narrativa oficial de Pekín sobre estabilidad y prosperidad tras 2019.

En el coloquio, Lee avaló la propuesta al constatar que los informadores sobrellevan “múltiples cargas” y se comprometió a “desbloquear horizontes comerciales y canales de expansión”, equiparándolos a pilares como finanzas y logística.

Tildó al colectivo local de “destacado y competente”, con un “vasto acervo para compartir globalmente”, y reiteró que las autoridades “atienden a todas las industrias” sin entorpecer sus dinámicas internas.

“Les facilito accesos para que desenvuelvan su labor. No me entrometeré en sus gestiones”, zanjó Lee, quien deploró la escasez de foros bilaterales y propuso un esquema “estructural” para afianzar lazos con “cronistas idóneos”, reafirmando el binomio constitucional que distingue al enclave del continente.

No obstante, entes como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ven la iniciativa como un intento de sincronizar el ecosistema mediático con la agenda central, erosionando la pluralidad informativa en un territorio que hasta 2019 se jactaba de una prensa vibrante y autónoma.

El Índice Mundial de Libertad de Prensa de RSF sitúa a Hong Kong en el puesto 140 de 180 en 2025, tras la clausura de una decena de medios independientes, operativos policiales, detenciones por “incitación al desorden público” y procesos amparados en la Ley de Seguridad Nacional de 2020.

Más de mil periodistas han engrosado el desempleo y el exilio, mientras RTHK ha depurado archivos, impuesto directrices editoriales y vetado emisiones satíricas.

En 2024, el Sindicato de Periodistas de Hong Kong (HKJA) alertó de hostigamientos contra reporteros de 13 cabeceras, con cartas intimidatorias remitidas a domicilios de líderes.

La ordenanza del Artículo 23, promulgada en marzo de 2024, ha catalizado la autocensura. Un pulso del Instituto de Opinión Pública de la Universidad de Hong Kong indica que el 65 % de los interrogados admite restricciones autoimpuestas en coberturas, un umbral inédito.

Casos como el de Jimmy Lai, magnate del prodemocrático Apple Daily, aún en el banquillo, o el de la periodista Bao Choy -absuelta en 2023 tras un documental sobre agresiones a manifestantes en 2019-, escenifican la creciente judicialización del oficio.

Lee, quien en 2022 proclamó la libertad de prensa “totalmente garantizada” siempre que se acate la legalidad, ahora clama por “relatos positivos”, pero el HKJA denuncia la falta de transparencia informativa.