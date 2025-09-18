Indígenas de la Amazonía de Ecuador declaran territorios en emergencia por alza del diésel

Además, anunciaron la convocatoria a una "movilización permanente y progresiva desde los territorios de los pueblos y nacionalidades", ya que consideran que el alza de este combustible y "todas las medidas económicas adoptadas por el Gobierno" les afectan directamente.

Con esa decisión, la Confeniae se une a las medidas anunciadas por otras organizaciones indígenas como la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), del norte del país, que ha convocado a una "movilización indefinida" desde el próximo domingo.

Pero se prevé que no sean las únicas acciones, ya que los líderes participan este jueves en una asamblea extraordinaria convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, con el objetivo de "definir acciones de hecho frente a las políticas neoliberales de Daniel Noboa, que golpean al pueblo y profundizan la crisis nacional", según anunciaron en sus cuentas oficiales.

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 masivas protestas cuando los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) intentaron eliminar los subsidios a los combustibles.

La eliminación del subsidio ha generado tensión social en el país y ha provocado manifestaciones en las calles, pese al estado de excepción decretado el martes por el presidente Noboa. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, ha acusado al correísmo, la mayor fuerza de oposición, de estar detrás de esas protestas.

Con la medida anunciada el viernes, que elevó el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), el Gobierno espera liberar 1.100 millones de dólares anuales, que ha anunciado se destinarán a proyectos de protección social y a incentivos para pequeñas y medianas empresas.

Esta decisión forma parte del paquete de recortes impulsado por el presidente Noboa para reducir el déficit fiscal, que al asumir el poder rondaba los 5.000 millones de dólares -equivalentes a cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB)-, y cumplir con los objetivos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien Ecuador mantiene un acuerdo crediticio por 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

Antes de eliminar el subsidio al diésel, Noboa ya había retirado el año pasado las subvenciones a las gasolinas Extra y Eco País, dos combustibles de 85 octanos que en ese momento eran los más consumidos en el país. Lo hizo mediante una semiliberalización de precios, implementando un sistema de bandas que ha ido alineando progresivamente sus valores con los precios internacionales.

A ello también se ha agregado recientemente la reducción del Gobierno nacional de 19 a 14 ministerios y el anuncio de despido de alrededor de 5.000 funcionarios.