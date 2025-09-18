Ingresos de trabajadores en Perú se mantienen al alza, con avance de 7,4 % en julio pasado

Lima, 18 sep (EFE).- La masa salarial formal, que constituye el valor total de los ingresos obtenidos por los trabajadores, se mantiene al alza en Perú, al crecer un 7,4 % en términos reales durante julio pasado, en comparación con el mismo mes de 2024, informó este jueves el Banco Central de Reserva.