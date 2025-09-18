Ingresos de trabajadores en Perú se mantienen al alza, con avance de 7,4 % en julio pasado

El ente emisor señaló en un comunicado que el avance obtenido durante del séptimo mes del año se atribuyó al "incremento continuo de los puestos de trabajo", según la información de la planilla electrónica disponible.
Agregó que la masa salarial formal en el sector privado creció en julio a una tasa real de 7,6 % interanual, lo que se debió principalmente al dinamismo de los sectores de servicios y comercio.
"Con esta tasa de expansión se acumula dieciséis meses consecutivos de mejora", acotó.
Las estadísticas oficiales señalaron que los mayores porcentajes reportados durante el período anual indicado, entre julio de 2024 y julio pasado, se presentaron en octubre anterior, con un 7,5 %, mientras que en febrero se alcanzó un 8,4 %, y en marzo, un 11,2 %.
El BCRP aseguró que "la masa salarial es un indicador fundamental en el sector laboral, que resulta del producto del ingreso promedio por el total de puestos de trabajo formales".