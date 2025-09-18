Israel ataca al menos cinco aldeas del sur del Líbano tras ordenar su evacuación

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que la aviación israelí bombardeó la localidad de Kfar Tibnit y "viviendas amenazadas" en Mais al Jabal, que fueron atacadas "con dos misiles", dijo el medio estatal sin aportar detalles sobre posibles víctimas pero sí sobre una importante destrucción del perímetro atacado.

La localidad de Dibbin, por su parte, fue escenario de "un violento ataque aéreo enemigo", según la ANN, mientras que otro bombardeo tuvo como objetivo "una casa vacía en la ciudad de Burj Qalawi" y la última acción contra la localidad de Al Shahabiya no provocó víctimas mortales.

El Ejército libanés dijo en un comunicado que esta oleada de bombardeos provocó "muertos y heridos", sin especificar una cifra de víctimas.

Antes del ataque, la agencia dijo que la carretera que conecta Kfar Tibnit con Nabatieh, también en el sur del Líbano, estaba experimentando "un intenso tráfico debido al desplazamiento de los residentes" de la localidad.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, alegó en un comunicado que Hizbulá estaba intentando "reconstruir sus actividades" en la zona, por lo que ordenó a los residentes que evacuaran los edificios marcados en un mapa en rojo y se alejaran a al menos 500 metros de ellos.

Tras lanzar la advertencia, el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, dijo en su cuenta de X que su Gobierno está "comprometido con el proceso de cese de hostilidades" iniciado tras la tregua del pasado noviembre que puso fin a las hostilidades entre Hizbulá e Israel.

"Sin embargo, la pregunta legítima hoy es: ¿Dónde está el compromiso de Israel con estos mecanismos?", se preguntó Salam, que instó a la comunidad internacional que "ejerza máxima presión sobre Israel para que cese de inmediato sus ataques y regrese al mecanismo" que supervisa el acuerdo de alto el fuego.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas de Hizbulá.