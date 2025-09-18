Israel dice haber iniciado bombardeos contra objetivos de Hizbulá en el sur de Líbano

Sin embargo, el Ejército no ha dado más detalles por el momento sobre esos bombardeos.

"Enviamos una advertencia urgente a los residentes de los edificios marcados en rojo en los mapas adjuntos y los edificios adyacentes en las siguientes aldeas: Mais al Jabal, Kfar Tibnit y Dibbin", dijo previamente el portavoz en árabe del Ejército, Avichay Adraee en su cuenta de X.

Pese a que Israel y el grupo chií acordaron un alto el fuego en Líbano, que entró en vigor el 27 de noviembre de 2024, los ataques israelíes contra el sur del país vecino se han seguido produciendo durante todos estos últimos meses.

Israel suele justificar estos ataques alegando haber encontrado "objetivos o infraestructura" de la milicia libanesa. De hecho, el Ejército israelí mantiene cinco posiciones ocupadas en territorio libanés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las hostilidades entre Hizbulá e Israel empezaron tras el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023 después de los ataques de Hamás. Por entonces, el grupo chií comenzó a atacar Israel asegurando que lo hacía en solidaridad con el pueblo palestino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuando entró en vigor el alto el fuego, más de 3.800 personas habían muerto en el Líbano desde el 7 de octubre (la mayoría, unas 3.100, cuando Israel intensificó sus bombardeos en septiembre de 2024), mientras que los proyectiles de Hizbulá mataron a 78 personas en territorio israelí.