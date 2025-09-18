Japón alcanza un récord de activos financieros de particulares con dudas sobre pensiones

La cifra supone un aumento del 1 % frente a lo registrado el año pasado, en medio de la preocupación por la sostenibilidad del sistema público de pensiones japonés en un contexto de baja natalidad.

La Bolsa japonesa, mientras tanto, lleva días registrando máximos históricos, mientras el Gobierno impulsa desde 2024 una nueva versión del programa NISA para incentivar las inversiones de particulares.

Del total, 294 billones de yenes (1,6 billones de euros) corresponden a acciones y 140 billones (unos 803.000 millones de euros) a fondos de inversión, un aumento del 4,9 % y del 9 %, respectivamente, respecto a lo registrado el año anterior.

Mientras, el saldo de depósitos y efectivo cayó un 0,1 % hasta los 1.126 billones de yenes (unos 6,5 billones de euros). Es la primera vez desde 2006 que se registra una caída en el indicador, lo que responde sobre todo a la popularización de las transacciones sin efectivo y el aumento de los fondos de inversión.

