Jefe de Ejército de Nicaragua destaca en Pekín "esfuerzos de Rusia y China por paz global"

Avilés se pronunció así durante el Foro de Xiangshan, la principal cita anual de diplomacia militar del gigante asiático, donde afirmó en su discurso en la segunda sesión plenaria del fondo que "hoy el mundo presenta un estado permanente de convulsión, tensiones y conflictos de grandes proporciones".

Hay "crisis profundas en diferentes regiones del planeta y guerras devastadoras que pretenden continuar imponiendo la hegemonía unipolar de las potencias occidentales en detrimento del desarrollo de los pueblos", advirtió.

El militar nicaragüense pidió "respeto al derecho internacional y fortalecer los mecanismos de cooperación militar internacional existentes".

También condenó "acciones de la Unión Europea y Estados Unidos que impulsan la desestabilización, las agresiones y tratan de vulnerar la seguridad de quienes defendemos nuestro derecho de ser soberanos e independientes".

"Los países occidentales continúan creando condiciones para desencadenar nuevas guerras, guerras contra Estados soberanos, para tratar de impedir o retrasar la inevitable construcción de un mundo multipolar", aseveró Avilés.

El general señaló que "países dignos, libres, soberanos, como Cuba, Nicaragua y Venezuela" siguen "siendo amenazados y agredidos" porque tratan de "tener prosperidad y bienestar con dignidad y justicia social para el pueblo".

Además, resaltó el "gran interés geoestratégico" de América Latina por sus "grandes reservas de recursos naturales".

Pekín celebra esta semana el Foro de Xiangshan, principal cita anual de diplomacia militar china, con delegaciones de más de un centenar de países, entre ellos Rusia, Francia, Vietnam, Singapur, Nigeria y Brasil, y organismos internacionales.

Bajo el lema 'Mantener el orden internacional y promover el desarrollo pacífico', el programa se extiende hasta este viernes.

La agenda aborda seguridad global, relaciones entre grandes potencias, Asia-Pacífico, solución política de conflictos, control de armamentos, nuevas tecnologías y evolución de la guerra, en un año marcado por los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial y de la fundación de la ONU.