Jordania investiga el tiroteo mortal en el paso fronterizo con Cisjordania

"Las autoridades jordanas inician una investigación sobre el tiroteo ocurrido al otro lado del Puente Rey Hussein", informó el Ministerio de Asuntos Exteriores del reino hachemita en un comunicado.

En la nota, el Ministerio condenó el ataque así como "todos los actos de violencia y rechaza todas las acciones ilegales que amenazan los intereses y la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza"

Tras el ataque, efectuado presuntamente por un hombre que hace tres meses comenzó a trabajar como conductor de los camiones que transportan ayuda humanitaria al enclave palestino, las autoridades jordanas comenzaron a monitorizar las condiciones de los conductores que cruzaron hoy el puente con el fin de garantizar su regreso inmediato.

"Veintidós camiones jordanos con ayuda cruzaron hoy el puente hacia Gaza como parte de los procedimientos acordados. Estos procedimientos han permitido el movimiento de 8.664 camiones de ayuda en 201 convoyes desde el inicio de la agresión israelí contra Gaza", agregó.

En el incidente murieron dos israelíes, de 20 y 60 años, tras ser tiroteados por el conductor de un camión que transportaba ayuda humanitaria para Gaza cerca del cruce fronterizo de Allenby, entre Cisjordania y Jordania, según la versión del Ejército israelí.

El cruce de Allenby atiende principalmente a palestinos residentes en Cisjordania, quienes no reciben permiso para volar al extranjero a través del Aeropuerto Ben Gurión de Israel, y por él entran también camiones jordanos de camino a la Franja de Gaza.