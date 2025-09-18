Kremlin confirma dimisión de número dos de Administración presidencial crítico con guerra

"Puedo confirmar que, efectivamente, Dmitri Kozak, ha presentado su dimisión", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Al ser preguntado sobre los motivos de esa decisión, Peskov señaló que Kozak lo hizo "por voluntad propia" sin dar más detalles.

A la vez, no precisó si el presidente ruso, Vladímir Putin, ha firmado el respectivo decreto.

"No hemos publicado el decreto, no hay decreto", dijo Peskov.

Se trata del primer caso de dimisión de una figura cercana al presidente ruso debido a sus críticas a la guerra, actitud perseguida en todos los estamentos de la sociedad desde febrero de 2022.

El diario Védomosti adelantó el miércoles que Kózak, de 66 años, asumirá el cargo de representante plenipotenciario en el distrito federal noroccidental del presidente, aunque otros medios hablan de que podría ostentar algún puesto en el mundo de los negocios.

Según informó a mediados de agosto The New York Times, Kózak intentó convencer a Putin para que detuviera la campaña militar en Ucrania.

Kózak, durante muchos años uno de los más estrechos colaboradores del presidente, incluso habría presentado un plan para el cese de las acciones militares y también propuso reformar el sistema judicial y reforzar el control sobre las fuerzas de seguridad.

Al parecer, el subjefe de la Administración presidencial había advertido a Putin en 2022 de las consecuencias de la guerra y una vez iniciados los combates, volvió a plantear una tregua, lo que fue rechazado por el jefe de Estado.

Kózak también habría pedido a sus interlocutores occidentales argumentos con los que convencer al jefe del Kremlin a detener los combates, de acuerdo al diario estadounidense, lo que desató toda clase de críticas entre los propagandistas rusos.

Nacido en Ucrania, Kózak estudió Derecho en Leningrado, desde donde se uniría al equipo de Putin en Moscú en 1999.

Desde entonces, ejerció, entre otras cosas, de jefe de campaña de Putin en las elecciones presidenciales de 2004 y de viceprimer ministro entre 2008 y 2020, tras lo que pasó a trabajar en el Kremlin.