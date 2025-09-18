La Bolsa de Londres sube un 0,21 % ante el mantenimiento de tipos y el acuerdo con EE.UU.

Londres, 18 sep (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 0,21 % después de que el Banco de Inglaterra mantuviera los tipos de interés en el 4 %, y tras el acuerdo tecnológico que firmaron el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente estadounidense, Donald Trump.