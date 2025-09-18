La Bolsa de Londres sube un 0,21 % ante el mantenimiento de tipos y el acuerdo con EE.UU.

Mientras que el Banco de Inglaterra decidió no alterar los tipos de interés al considerar que persisten las presiones inflacionarias en la economía británica, Starmer y Trump rubricaron un acuerdo tecnológico con inversiones empresariales mutuas previstas en más de 250.000 millones de libras (287.500 millones de euros).
En este contexto, el principal índice londinense, el FTSE 100, sumó 19,74 puntos hasta los 9.228,11, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, avanzó un 0,49 %, o 106,4 puntos, hasta los 21.725,95.
Las compañías más beneficiadas fueron la química Croda International (4,69 %), seguida del fondo de inversiones Polar Capital (3,44 %), y la tecnológica Halma (3,36 %).
La lista de perdedoras al cierre de la sesión estuvo encabezada por la minera Endeavour Mining, que retrocedió un 3,93 %, junto a la minorista de ropa y calzado Next, que cedió un 3,54 %, y la compañía de mercadotecnia y comunicaciones WPP, que bajó un 2,44 %.
