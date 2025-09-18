La Bolsa de México retrocede un 0,44 % y baja a las 61.323,95 unidades

"En el mercado de capitales se observaron ganancias desde la sesión europea, impulsadas por la expectativa de que la Reserva Federal seguirá recortando la tasa de interés", explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

En México, indicó la experta, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la BMV, "cerró con un retroceso de 0,44 %”, anotando su segunda caída diaria consecutiva, tras alcanzar su máximo histórico el pasado lunes 15 de septiembre, con 62.102,13 unidades.

Al interior, añadió Siller, resaltaron los avances semanales de las emisoras: Alfa (1,30 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (1,09 %), Grupo Aeroportuario del Pacifico (1,04 %), Grupo Aeroportuario del Centro (0,83 %) y Kimberly Clark de México (0,67 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que con el movimiento de este día el índice mexicano acumula un alza de +4,5 % en septiembre y un avance de +23,9 % en lo que va de 2025.

"Al interior del índice, 19 de las 36 emisoras cerraron en terreno positivo", añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,34 % frente al dólar, al cotizar en 18,38 unidades por billete verde, frente a los 18,32 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 294 millones de títulos por un importe de 20.002 millones de pesos (unos 1.088 millones de dólares).

De las 693 firmas que cotizaron en la jornada, 414 terminaron con sus precios al alza, 251 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de la sociedad Value Grupo Financiero (VALUEGF O), con el 7,35 %; de la empresa petroquímica Controladora Alpek (CTALPEK A), con el 2,83 %; así como la Controladora Axtel (CTAXTEL A), con el 2,83 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa Nutrisa (NUTRISA), con el -11,06 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -5,16 %, y de la firma de construcción e infraestructura Operadora de Sites Mexicanos (SITES1 A-1), con el -4,99 %.