La bolsa de São Paulo cae un 0,06 %, arrastrada por Petrobras

El Ibovespa, el principal índice del mercado bursátil más importante de Latinoamérica, cerró en los 145.499 puntos básicos y registró su primera caída en una semana muy positiva, en la que renovó su máximo histórico y acumuló una subida de más del 2 %.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,33 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,319 reales para la venta y para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la víspera se conoció la decisión del Banco Central de Brasil de mantener sin alteraciones la tasa de interés, en un 15 % anual, algo que los operadores del corro paulista esperaban.

Los papeles de Petrobras vivieron una sesión negativa, en la que finalmente cayeron un 0,98 %. Mientras que las acciones de la minera Vale, que marcaron pérdidas cercanas al 1 % en la jornada, se recuperaron sobre el final y se dejaron solo un 0,19 %.

Las acciones de la marca de belleza y cosméticos Natura fueron las que más se valorizaron en esta sesión, un 16,46 %, luego de que se conozca este jueves un acuerdo vinculante con la firma estadounidense Regent para vender las operaciones de Avon Internacional.

Esta misma semana, la empresa brasileña comunicó la firma de otro acuerdo con el Grupo PDC para la venta de las operaciones de Avon en Centroamérica y República Dominicana.

Los bancos atravesaron una sesión desigual.

Bradesco y Santander cerraron con caídas, del 1,02 % y 0,85 %, respectivamente.

Mientras que las acciones de Banco do Brasil corrieron con un rumbo más positivo, y coronaron la jornada con una suba del 1,10 %. Las de Itaú Unibanco cerraron prácticamente estables, un 0,05 % en rojo.

El volumen negociado este miércoles superó los 22.782 millones de reales (unos 4.290 millones de dólares o 3.639 millones de euros), en 3,4 millones de operaciones financieras, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.