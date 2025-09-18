La Bolsa de Seúl abre al alza tras recorte de tipos de la Reserva Federal

Transcurridas las primeras dos horas de negociación, el principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, avanzaba un 0,75 %, o 25,52 puntos, situándose en 3.438,93 enteros.

La apertura de esta sesión está cerca de su puntaje histórico más alto, de 3.449,62 unidades, registrado el martes.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, sumaba un 1,12 % o 9,51 puntos, y se movía en 855,04 unidades.

El parqué surcoreano inició positivamente tras haber caído más del 1% en la sesión previa, después de que la Fed anunciara un recorte de 25 puntos básicos del tipo de interés de referencia y diera señales de disminuciones adicionales en el resto del año, tras los flojos resultados del mercado laboral en Estados Unidos.

Los principales formuladores de políticas económicas de Corea del Sur dijeron este jueves que ven un efecto "limitado" del recorte de la Fed en la economía local.

Sin embargo, todavía existe cautela entre los inversores tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que se considerará imponer aranceles más altos a los semiconductores y productos farmacéuticos.

El fabricante de chips Samsung Electronics, valor de referencia local, subía en torno a un 1,85 %, mientras que su principal competidor SK Hynix se incrementaba alrededor de un considerable 5,25 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution se elevaba un 1,00 %, pero la firma de defensa Hanwha Aerospace bajaba un 1,46 %.

En el sector automovilístico, el fabricante líder surcoreano, Hyundai Motor, se mantenía plano y su empresa hermana Kia avanzaba un 0,20 %.