La Bolsa española sube el 0,32 % tras el primer recorte de tipos de la Fed en este año

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, subió 48,2 puntos, ese 0,32 %, y cerró en 15.175,4 puntos. En lo que va de año, se ha revalorizado el 30,88 %.
Entre los grandes valores, Banco Santander repuntó el 1,67 %; el grupo financiero BBVA, el 1,03 %, y el gigante textil Inditex, el 0,72 %. En negativo, la eléctrica Iberdrola bajó el 0,58 %; la petrolera Repsol, el 0,44 %, y Telefónica, el 0,37 %.
El selectivo español arrancó la sesión con ganancias, después de que la Fed cumpliera con lo esperado y recortara los tipos por primera vez en lo que va de año.
Después, los inversores mostraron algunas dudas durante el desarrollo de la jornada y cotizó en negativo en algunos tramos, para cerrar finalmente en positivo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy