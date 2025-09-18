La Bolsa española sube el 0,32 % tras el primer recorte de tipos de la Fed en este año

Madrid, 18 sep (EFE).- La Bolsa española sumó el 0,32 % este jueves, después de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) bajara en la víspera los intereses en 25 puntos básicos, hasta situarlos entre el 4 % y el 4,25 %, y anunciara el inicio de un nuevo ciclo de recortes de tipos.