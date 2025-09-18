La cuenta corriente de la eurozona baja el superávit en julio un 12,5 % interanual

Fráncfort (Alemania), 18 sep (EFE).- La balanza por cuenta corriente de la zona del euro tuvo el pasado julio un superávit de 28.000 millones de euros, un 22,2 % menor que en junio y un 12,5 % menor que un año antes.