La Fiscalía española investigará posibles violaciones de derechos humanos en Gaza

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictó un decreto por el que acuerda la creación de un equipo de trabajo para determinar posibles violaciones del derecho internacional en Gaza y para cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI), que tiene una causa abierta contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y emitió hace casi un año una orden de detención contra él.

García Ortiz adoptó esta decisión a raíz de la petición de la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, tras analizar un informe que la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía envió en junio a su unidad.

En ese informe se recogen hechos que pudieran ser constitutivos de crímenes contra la comunidad internacional cometidos por el Ejército del Estado de Israel en la Franja de Gaza.

El decreto del fiscal general recuerda la existencia de dos procedimientos seguidos ante tribunales internacionales, uno en la Corte Internacional de Justicia y otro en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con los que España tiene obligación de cooperar de acuerdo con las leyes y los tratados que ha suscrito.

Las diligencias de la investigación tendrán por objeto recabar y preservar fuentes de prueba para ponerlas a disposición del órgano competente, dando cumplimiento con ello a las obligaciones asumidas por España en materia de cooperación internacional y derechos humanos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que se cita en el decreto, otorga jurisdicción a los tribunales españoles para investigar hechos cometidos fuera del territorio español que pudieran ser constitutivos de delito de genocidio "siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España".

En paralelo al decreto del fiscal general, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española dictaminó que los tribunales españoles no son competentes para investigar a Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad por tener ya una causa abierta en CPI.

Así lo expone la Fiscalía en un informe que le solicitó en julio un juzgado de la Audiencia Nacional española respecto a una querella contra Netanyahu y varios altos mandos militares por delitos de lesa humanidad, en relación al abordaje del barco Madleen, el pasado 8 de junio, cuando se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Esta misma semana se ha publicado un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

La comisión de expertos independientes, asignada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó este martes que se cumplen en Gaza al menos cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948).