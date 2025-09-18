La flotilla de 42 barcos con ayuda se reúne en Sicilia antes de proseguir hacia Gaza

La delegación que zarpó de Túnez el pasado domingo, compuesta por naves de países magrebíes y otras salidas de España, se ha unido a las diecisiete embarcaciones italianas en el puerto siciliano de Portopalo, según confirmó a EFE un portavoz.

Su plan prevé retomar la travesía hacia Gaza todas juntas en la mañana del viernes, a las 10.00 hora local (8.00 GMT).

La coalición de la 'Global Sumud Flotilla' tiene por objetivo sumar barcos a lo largo del Mediterráneo para llevar alimentos y ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, rompiendo el bloqueo israelí.

A bordo viajan activistas, artistas y otras personalidades como la sueca Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

La flota italiana cuenta con cuatro políticos: las eurodiputadas Benedetta Scuderi y Annalisa Corrado, de Alianza Verde e Izquierdas y el Partido Demócrata, respectivamente; el diputado de esta última formación, Arturo Scotto, y el senador Marco Croatti, del Movimiento 5 Estrellas.

Los dos grupos -italiano y tunecino- han sufrido retrasos en sus planes: los italianos debían zarpar el pasado 4 de septiembre pero no fue posible por problemas logísticos o por las condiciones meteorológicas adversas, entre otros contratiempos.

Además, la delegación tunecina denunció la pasada semana el ataque con drones a dos de sus barcos, el 'Familia' y 'Alma'.