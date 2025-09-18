Mundo

La inflación se desaceleró en Japón hasta el 2,7 % en agosto por abaratamiento energético

Tokio, 19 sep (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) de Japón aumentó un 2,7 % interanual en agosto, lo que marca una desaceleración de la inflación en el país asiático con respecto al mes precedente, gracias al abaratamiento de la energía, especialmente de la electricidad, informó este viernes el Gobierno nipón.

Por EFE
18 de septiembre de 2025 - 21:50
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2346

El incremento del indicador, que excluye los precios de los alimentos por su alta volatilidad, es cuatro décimas inferior al avance del 3,1 % de julio y se mantiene por encima de la objetivo del 2 % del Banco de Japón (BoJ) por cuadragésimo mes consecutivo.

En lo que respecta a la inflación subyacente, que excluye los alimentos frescos y la energía, se incrementó un 3,35 % en el octavo mes de 2025, según los datos publicados por la Oficina de Estadística del Ministerio nipón del Interior y Comunicaciones.

El encarecimiento de la alimentación, del 7,2 % en agosto, continuó siendo el principal factor de peso en el aumento de los precios en el país asiático en dicho mes, pese a una desaceleración de cuatro décimas por cierta caída del coste de los cereales.

El precio de estos alimentos, entre los que se incluye el arroz, subió un 22,7 % el mes pasado, frente al encarecimiento del 27,4 % y del 29 % de los dos meses precedentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otro de los factores que contribuyeron a la desaceleración de la inflación en agosto en Japón fue una caída del 4 % en los precios de la energía y, sobre todo, del coste de la electricidad, que se abarató un 7 %, su segundo mes consecutivo de recorte tras la contracción del 0,7 % de julio.

El precio del gas también se redujo el mes pasado, un 2,7 %, y el del agua bajó un 1,4 %, mientras que el coste los carburantes continuó subiendo por segundo mes, un 6,2 %.

El coste de la educación cayó un 5,6 % por quinto mes consecutivo, gracias a un recorte del 9,6 % en las tasas de matriculación, mientras que los precios de los servicios y productos de ocio y entretenimiento subieron un 2,3 %.

Enlace copiado