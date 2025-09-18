La inflación se desaceleró en Japón hasta el 2,7 % en agosto por abaratamiento energético

El incremento del indicador, que excluye los precios de los alimentos por su alta volatilidad, es cuatro décimas inferior al avance del 3,1 % de julio y se mantiene por encima de la objetivo del 2 % del Banco de Japón (BoJ) por cuadragésimo mes consecutivo.

En lo que respecta a la inflación subyacente, que excluye los alimentos frescos y la energía, se incrementó un 3,35 % en el octavo mes de 2025, según los datos publicados por la Oficina de Estadística del Ministerio nipón del Interior y Comunicaciones.

El encarecimiento de la alimentación, del 7,2 % en agosto, continuó siendo el principal factor de peso en el aumento de los precios en el país asiático en dicho mes, pese a una desaceleración de cuatro décimas por cierta caída del coste de los cereales.

El precio de estos alimentos, entre los que se incluye el arroz, subió un 22,7 % el mes pasado, frente al encarecimiento del 27,4 % y del 29 % de los dos meses precedentes.

Otro de los factores que contribuyeron a la desaceleración de la inflación en agosto en Japón fue una caída del 4 % en los precios de la energía y, sobre todo, del coste de la electricidad, que se abarató un 7 %, su segundo mes consecutivo de recorte tras la contracción del 0,7 % de julio.

El precio del gas también se redujo el mes pasado, un 2,7 %, y el del agua bajó un 1,4 %, mientras que el coste los carburantes continuó subiendo por segundo mes, un 6,2 %.

El coste de la educación cayó un 5,6 % por quinto mes consecutivo, gracias a un recorte del 9,6 % en las tasas de matriculación, mientras que los precios de los servicios y productos de ocio y entretenimiento subieron un 2,3 %.