La Liga Árabe agradece a Felipe VI la "valiente postura" de España respecto a Palestina

El monarca español se reunió con Abulgueit en la sede de la Liga Árabe en El Cairo, en el marco de la visita oficial de los reyes de España a Egipto, de acuerdo con un comunicado de este organismo panárabe integrado por 22 países.

"La reunión se centró principalmente en la situación en la Franja de Gaza, las firmes y valientes posturas de principios de España sobre la cuestión palestina y la necesidad de implementar la solución de dos Estados y detener de inmediato la guerra de exterminio que libra la ocupación (israelí) contra Gaza", según la fuente.

Asimismo, el líder de la Liga Árabe elogió "los continuos esfuerzos" de España "para detener la agresión contra Gaza", así como "la prestación de ayuda humanitaria urgente a la población civil palestina mediante el aumento de su contribución a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA)".

Felipe VI reiteró el compromiso de su país con "los principios humanitarios y los derechos humanos", al tiempo que hizo hincapié "en la necesidad de poner fin al sufrimiento de la población civil" en el devastado enclave palestino, donde alrededor de 65.000 personas han muerto en ataques de Israel desde octubre de 2023.

En este sentido, Abulgueit afirmó que el organismo que lidera seguirá trabajando para implementar la solución de los dos Estados, establecer un Estado palestino independiente con las fronteras de 1967 y "poner fin a la guerra de exterminio, cuyas atrocidades han superado toda descripción".

En sus primeras palabras tras llegar a El Cairo junto con la reina Letizia para iniciar su primer viaje de Estado a Egipto, Felipe VI calificó el martes de "crisis humanitaria insoportable" la situación en una Gaza sumida en una "total devastación".