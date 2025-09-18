La Liga de Salvini celebra reunión anual con la presencia de Abascal, Bardella y Bolsonaro

La formación ha anunciado que todos sus ministros y gobernadores estarán presentes en el evento, que bajo el lema “Libres y fuertes”, se desarrollará “sin miedo” a expresar las propias ideas.
Además, se rendirá homenaje al activista estadounidense ultraconservador Charlie Kirk, asesinado la semana pasada.
Abascal, presidente de Vox y del grupo europeo de los Patriotas, será uno de los invitados más destacados del encuentro, junto a Bardella, líder del partido francés Rassemblement National y del mismo grupo en el Parlamento Europeo; y Flávio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Según informó la organización, se espera que lleguen a Pontida para el evento 183 autobuses provenientes de toda Italia y más de un centenar de periodistas ya se encuentran acreditados.
