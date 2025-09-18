Mundo

La Liga de Salvini celebra reunión anual con la presencia de Abascal, Bardella y Bolsonaro

Roma, 18 sep (EFE).- La Liga, el partido ultraderechista que lidera Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno italiano, celebrará el próximo domingo su reunión anual en Pontida (norte) con la presencia anunciada de invitados internacionales como el español Santiago Abascal, el francés Jordan Bardella y el brasileño Flávio Bolsonaro.

Por EFE
18 de septiembre de 2025 - 12:00
La formación ha anunciado que todos sus ministros y gobernadores estarán presentes en el evento, que bajo el lema “Libres y fuertes”, se desarrollará “sin miedo” a expresar las propias ideas.

Además, se rendirá homenaje al activista estadounidense ultraconservador Charlie Kirk, asesinado la semana pasada.

Abascal, presidente de Vox y del grupo europeo de los Patriotas, será uno de los invitados más destacados del encuentro, junto a Bardella, líder del partido francés Rassemblement National y del mismo grupo en el Parlamento Europeo; y Flávio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Según informó la organización, se espera que lleguen a Pontida para el evento 183 autobuses provenientes de toda Italia y más de un centenar de periodistas ya se encuentran acreditados.

