La Liga de Salvini celebra reunión anual con la presencia de Abascal, Bardella y Bolsonaro

Roma, 18 sep (EFE).- La Liga, el partido ultraderechista que lidera Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno italiano, celebrará el próximo domingo su reunión anual en Pontida (norte) con la presencia anunciada de invitados internacionales como el español Santiago Abascal, el francés Jordan Bardella y el brasileño Flávio Bolsonaro.