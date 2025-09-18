La tormenta Gabrielle avanza hacia el noroeste sin perspectivas de alcanzar EE.UU.

El organismo informó en su último boletín que Gabrielle, el séptimo ciclón de la actual temporada del Atlántico, se encuentra hoy a casi 1.500 kilómetros al oeste de Puerto Rico, tras su formación cerca de Cabo Verde (África), y avanza hacia el noroeste a 24 kilómetros por hora.

Según los modelos del NHC, la tormenta podría aproximarse hacia Bermudas, archipiélago que dejaría al oeste, tras lo que seguiría su camino en dirección noreste, alejándose de la costa de Estados Unidos y Canadá.

Gabrielle registra actualmente vientos máximos sostenidos de unos 85 kilómetros por hora, que se esperan que se mantengan durante las próximas 48 horas, tras lo que se intensificará durante el fin de semana.

Precisamente será después del fin de semana, el próximo lunes, cuando el centro estima que la tormenta alcance la categoría de huracán.

El NHC no ha emitido de momento alertas ni avisos costeros vigentes por su impacto.

Los meteorólogos del NHC advirtieron la semana pasada que aún podría faltar el 60 % de la actividad ciclónica tras un comienzo "relativamente tranquilo" de la temporada en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre y el 10 de septiembre tuvo su "pico climatológico".

Hasta ahora suman siete ciclones este año en el Atlántico: el huracán Erin, y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.