La viuda de Charlie Kirk asume la dirección de Turning Point USA, la empresa de su marido

Los Ángeles (EE.UU.), 18 sep (EFE).- La viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, fue nombrada este jueves como la nueva directora y presidenta de la junta directiva de Turning Point USA, la empresa que su marido fundó y creó para difundir valores conservadores entre la juventud universitaria estadounidense.