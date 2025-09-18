Las exportaciones suizas a EEUU se desploman un 22 % tras la entrada en vigor de aranceles

Según indican las cifras publicadas este jueves por las aduanas suizas, las exportaciones en el octavo mes del año a EEUU, principal mercado para la economía helvética tras la Unión Europea, ascendieron a 3.082 millones de francos suizos, unos 3.300 millones de euros, el peor nivel desde finales de 2020.

El sector relojero, uno de los principales motores de la economía suiza, exportó productos a Estados Unidos por valor de 245,1 millones de francos suizos, un 24 % menos.

A nivel global, las exportaciones suizas han caído un 1 % en agosto, totalizando 22.030 millones de francos, mientras que lasimportaciones subieron un 0,4 % hasta los 18.100 millones de francos suizos.

Washington anunció en abril aranceles a los productos suizos del 31 %, los bajó al 10 % durante los tres meses de "tregua" donde ambas partes negociaron sin éxito un acuerdo, y los situó finalmente en el 39 % en agosto.

El arancel del 39 % fue el cuarto más alto de la lista de gravámenes a 70 países presentada a finales de julio por la Casa Blanca, siendo superado sólo por Siria (41 %), Birmania (40 %) y Laos (40 %).

La Administración Trump justifica estos altos gravámenes por el déficit comercial que mantiene con la pequeña pero próspera economía suiza, que se elevó a unos 40.000 millones de dólares (33.700 millones de euros) en 2024.

El ministro de Economía suizo, Guy Parmelin, ha viajado en dos ocasiones a Washington desde julio para intentar negociar un levantamiento de los aranceles, acompañado en una de sus visitas por la presidenta y minanza de Finanzas helvética, Karin Keller-Sutter, pero por ahora Berna no ha logrado cesiones por parte de EEUU.

El Gobierno federal suizo insiste en que la puerta para el diálogo con Washington sigue abierta y que en ningún caso planea aprobar aranceles contra las exportaciones norteamericanas como represalia.