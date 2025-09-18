Legisladores oficialistas de Uruguay condenan acciones militares llevadas a cabo en Gaza

Así lo indica un comunicado emitido este jueves, que subraya que la ofensiva militar israelí "no solo perpetúa la sistemática destrucción de infraestructura, sino que impone nuevos desplazamientos a cientos de miles de personas ya exhaustas".

"Estas acciones se producen en un contexto de condena internacional creciente a las políticas y acciones del gobierno israelí, reflejada en la reciente resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, respaldada por 142 países (incluido Uruguay), que apoya la Declaración de Nueva York sobre el Arreglo Pacifico de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución Biestatal", añade el texto.

Los legisladores oficialistas también destacaron el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Por otra parte, el comunicado subraya: "Reafirmamos que el acto terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 no justifica, bajo ninguna circunstancia, el genocidio en curso".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, los parlamentarios del Frente Amplio reclamaron "el cese inmediato al fuego, el desbloqueo de la ayuda humanitaria conducida por agencias de la ONU, la liberación incondicional de los rehenes israelíes y de los palestinos detenidos bajo condiciones irregulares, el pleno respeto al Derecho Internacional y el fin de toda escalada militar en la región, así como el freno a la colonización en Cisjordania y el inicio urgente de negociaciones que conduzcan a dos Estados, israelí y palestino, viviendo en seguridad y paz".