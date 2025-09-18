Llega a México exfuncionario ligado a grupo criminal tras ser expulsado de Paraguay

Bermúdez Requena -alias 'el Abuelo' o 'Comandante H'- arribó en la mañana de este jueves al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, tras haber realizado una escala en Bogotá, Colombia, y de manera casi inmediata trasladado al Aeropuerto de Toluca, según reportaron este jueves medios locales.

Se espera que en las próximas horas sea ingresado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el central Estado de México, luego de ser arrestado en Paraguay el 12 de septiembre pasado.

Aunque el exfuncionario buscaba evitar la extradición, el miércoles las autoridades paraguayas confirmaron su expulsión, tras verificar que el ingreso y estancia de Bermúdez en dicho país era "irregular", según informó el secretario Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch.

La entrega del presunto líder criminal se produjo "luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por la vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición", precisó en un comunicado la Fiscalía de Paraguay.

Desde la noche del miércoles, en los alrededores del penal del Altiplano, se registró un fuerte operativo y despliegue militar.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad del estado de Tabasco (sureste mexicano), durante la gestión del entonces gobernador del estado Adán Augusto López Hernández (2019-2021), quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación (Interior) con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Tras su aterrizaje en México, al detenido se le entregó una orden de aprehensión en su contra, como había adelantado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

El exfuncionario contaba con una orden de aprehensión desde febrero pasado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Bermúdez Requena es uno de los presuntos líderes de la 'La Barredora', célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CJNG, uno de los seis cárteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero.

Según la información de inteligencia, el exfuncionario habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

El pasado 22 de julio, el Gobierno de México confirmó que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario de Tabasco, quien era investigado desde 2024 por sus vínculos con el crimen organizado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó en su comparecencia diaria del miércoles que se está reuniendo toda la información para esclarecer el caso del Bermúdez Requena, y apuntó que será la FGR la que realice la investigación para ahondar sobre sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada y cómo se involucró con el CJNG.

El sábado pasado, Bermúdez Requena fue capturado en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en Asunción.

El miércoles, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay mostró imágenes del traslado de Bermúdez Requena vestido con un polo naranja, con chaleco antibalas y custodiado hasta la terminal aérea, donde fue entregado a las autoridades migratorias mexicanas.

Según las autoridades paraguayas, Bermúdez Requena pretendía instalar sus operaciones en el país, a donde ingresó ilegalmente desde Brasil en una fecha no determinada.