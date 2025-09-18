Los ataques de EE.UU. contra lanchas en el Caribe son "asesinatos ilícitos", dice HRW

Washington, 18 sep (EFE).- Los ataques de Estados Unidos contra dos lanchas en aguas del mar Caribe que causaron la muerte de catorce personas, todos ellos narcotraficantes venezolanos según el presidente Donald Trump, fueron "asesinatos extrajudiciales ilícitos", según aseguró Human Rights Watch este jueves.