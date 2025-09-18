Los partidos gobernantes de Venezuela y Cuba firman un acuerdo de cooperación

El PSUV indicó, en una nota de prensa, que la firma de esta nueva alianza se dio tras un encuentro entre el secretario general de la formación chavista, Diosdado Cabello, y el secretario del comité central del (PCC), Roberto Morales Ojeda, quien se encuentra de visita en la capital venezolana.

"La visita de ustedes siempre es para nosotros una buena noticia y dónde quiera que estén (Hugo) Chávez y Fidel (Castro) nos ven felices porque hemos sabido cómo mantenernos unidos", señaló Cabello, citado en la nota de prensa.

Por su parte, Morales Ojeda ratificó la disposición del PCC de seguir trabajando con el PSUV en la "acción política, la diplomacia y comunicacional".

El PSUV no ofreció mayores detalles sobre lo contemplado en este nuevo acuerdo.

Morales Ojeda también participó en una actividad de homenaje al Libertador Simón Bolívar en el Panteón Nacional, acompañado por dirigentes políticos del PSUV, en la que aseguró que los venezolanos viven "momentos complejos, pero que, como siempre, vencerán".

"Yo creo que en la manera en que el pueblo venezolano está respondiendo demuestra la convicción de defender su soberanía, defender su independencia y no permitir injerencia en los asuntos internos", dijo en declaraciones a la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Este jueves, La Habana advirtió, en una declaración web de la Cancillería, que "una agresión militar directa" de Estados Unidos contra Venezuela "tendría incalculables consecuencias" para la paz y estabilidad de la región y argumentó que ese ataque sólo busca "adueñarse" del petróleo del país suramericano.

"No puede permitirse que un Gobierno recurra a la amenaza o al uso de la fuerza en contravención de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional", consideró el Gobierno cubano en el escrito.

EE.UU. mantiene desplegados en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

La Administración del gobernante Donald Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.