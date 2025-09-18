Los reyes de España inauguran la iluminación nocturna del templo egipcio de Hatshepsut

En una charla informal con los periodistas españoles que han acudido al acto, los reyes, que visitan por primera vez Egipto, expresaron su admiración por este impresionante monumento funerario situado en la necrópolis de Deir el-Bahari, al pie de los acantilados de piedra caliza en la orilla occidental del Nilo.

El monarca ha recordado todos los trabajos realizados por las empresas españolas en este proyecto: "ni siquiera en la época antigua de Egipto podrían verlo así", ha considerado en relación a este proyecto de iluminación llevado a cabo por un conglomerado de empresas españolas y cuyas obras se han prolongado durante más de diez años.

Más de tres mil personas visitan a diario el templo de Hatshepsut, dedicado a una de las pocas mujeres reinas del Egipto faraónico, y uno de los más imponentes y enigmáticos del Antiguo Egipto.

La última jornada de los reyes en Egipto transcurrirá el viernes en Luxor, donde acudirán al Museo de Luxor y a las excavaciones lideradas por investigadores españoles en el Valle de los Reyes.

