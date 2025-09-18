Macron: Con tantas víctimas civiles en Gaza, Israel está destruyendo su credibilidad

"Israel obtuvo resultados de seguridad únicos y restauró su credibilidad en la región frente a Hezbolá, Hamás y sus militantes. Sin embargo, este tipo de operaciones en Gaza es totalmente contraproducente, ya que, debo decirlo, está siendo un fracaso", añadió.

Según indicó Macron en la entrevista, hecha en el Elíseo, para romper el "círculo vicioso" de la guerra en Gaza hay que "afirmar que Hamás debe ser destruido y desmantelado", pero el enfoque bélico "no es suficiente".

La entrevista se produce cuatro días antes de que empiece la Asamblea General de la ONU en la que se espera que seis países reconozcan el Estado palestino, entre ellos Francia, que es muy crítico con la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Y en la misma semana en la que una comisión independiente de la ONU calificó como genocidio dicha ofensiva, en la que ya han muerto 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.

