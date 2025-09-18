Marruecos dicta 197 penas alternativas un mes tras la entrada en vigor de la nueva ley

La cifra fue proporcionada por Muley Dris Aguelmam, responsable encargado del seguimiento de la ejecución de las penas alternativas en la Delegación General de Administración Penitenciaria y Reinserción (DGAPR) en declaraciones a la prensa durante una visita en Rabat de la primera plataforma nacional encargada del seguimiento de aplicación de estas penas.

Aguelman señaló que el objetivo de estas medidas es promover "una justicia más humana" y la "reinserción social" de los condenados, y añadió que estas alternativas "podrían ayudar" a reducir la sobrepoblación carcelaria.

"(El objetivo) es dar una oportunidad a los infractores para corregir su comportamiento, reinsertarse en la sociedad y evitar los efectos negativos del encarcelamiento, especialmente cuando se trata de penas de cárcel de corta duración, las cuales se ha demostrado que no son eficaces para corregir la conducta de la persona", apuntó.

La nueva ley (43.22 que entró en vigor el pasado 20 de agosto) contempla varias alternativas al encarcelamiento como las pulseras electrónicas, el trabajo en beneficio de la comunidad, la multa diaria o la sumisión a programas de asistencia médica (atención pscicológica o tratamiento contra la adicción, por ejemplo).

El responsable explicó que los beneficiarios de las penas alternativas deben cumplir varios requisitos como no ser reincidentes y que el delito cometido no conlleve una pena superior a los cinco años de cárcel; y añadió que ocho tipos de delitos quedan excluidos de estas medidas como los relacionados con la seguridad del estado, el terrorismo, abuso de poder, blanqueo de dinero, entre otros.

La población carcelaria se sitúa actualmente en 94.000 reos en las distintas cárceles del país, una cifra inferior a la del año pasado, cuando se superaron los 100.000 reclusos, gracias en parte al indulto real excepcional concedido en julio pasado a más de 19.600 condenados con motivo del 26 aniversario de la entronización del rey Mohamed VI.