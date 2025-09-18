Más de cincuenta eurodiputados piden a la UER excluir a Israel de Eurovisión por Gaza

La carta, que firman hasta 55 eurodiputados de los grupos socialdemócrata, liberal, verde y de la izquierda de 15 países diferentes, reclama a la UER que no permita que un evento cultural europeo "con visibilidad global" se use como plataforma para el "blanqueo y la normalización cultural" de un país "bajo investigación por posibles crímenes de genocidio" como Israel.

La iniciativa de enviar la carta a la UER partió de los españoles Jaume Asens (Comunes), Estrella Galán (Sumar) y Vicent Marzà (Compromís), y a ella se han sumado otros diputados españoles, como Oihane Agirregoitia (PNV), Ana Miranda (BNG), César Luena, Laura Ballarín y Leire Pajín (los tres del PSOE), Diana Riba (ERC), Irene Montero, Isa Serra (ambas de Podemos) y Pernando Barrena (Bildu).

En la misiva, los eurodiputados recuerdan que la UER excluyó en 2022 a Rusia por su invasión ilegal de Ucrania debido a que "su participación desacreditaría la reputación del concurso", y apuntan a que el contexto de hoy es "análogo", por lo que el mismo criterio se debería aplicar a Israel.

"Dada nuestra responsabilidad con la paz y los derechos humanos, instamos a la UER a suspender la participación de Israel en el Festival de Eurovisión hasta que se garantice el pleno respeto por el derecho internacional humanitario y los derechos fundamentales", inciden.

Además, la carta pide a la UER a que establezca "criterios claros y transparentes basados en los derechos humanos" sobre la admisión y exclusión de países en el festival, así como a que actúe de forma consistente y responsable y "demuestre que la ética y los derechos humanos no son negociables en la cultura y los valores europeos".

Hasta ahora, cinco países europeos (España, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia -esta última no miembro de la UE-) han decidido no participar en la próxima edición de Eurovisión, que se celebrará en mayo de 2026 en Suiza si Israel participa.

La Corporación Radiotelevisión Española (RTVE) anunció su decisión en este sentido el pasado martes.