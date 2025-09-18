Merz prevé que la IA permitirá usar las lenguas cooficiales en la UE en un medio plazo

Madrid, 18 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, ha previsto que la Inteligencia Artificial (IA) permitirá el uso de las lenguas cooficiales de España (catalán, euskera y gallego) en la Unión Europea en un medio plazo.