Merz prevé que la IA permitirá usar las lenguas cooficiales en la UE en un medio plazo

En una rueda de prensa este jueves tras su reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Merz ha asegurado que entiende el interés del Ejecutivo español al respecto y ha puntualizado que tendrán que ver cómo resolverlo.
El uso de las lenguas cooficiales españoles en la Unión Europea es una reclamación de algunos partidos nacionalistas e independentistas que apoyan a Sánchez en el Gobierno.
A preguntas de los periodistas sobre las presuntas reticencias de Alemania para autorizar el uso en la UE de las lenguas cooficiales, el jefe del Ejecutivo español ha indicado que ha trasladado al canciller cuál es la posición del Gobierno en este asunto, que exige, ha precisado, una unanimidad de los países miembros.
"Llevamos 40 años esperando este momento y espero que podamos lograrlo en un futuro no muy lejano", ha deseado el presidente del Gobierno.
Merz, por su parte, ha comentado que, como miembro que fue del Parlamento europeo, sabe lo complicado que es el servicio de idiomas y que cada lengua añadida multiplica la necesidad de traducciones.
No obstante, ha considerado que en un medio plazo podría haber "una buena solución" a ese problema gracias a la IA, lo que permitirá prescindir de intérpretes y poder "entender y hablar" todos los idiomas de la UE, aunque para eso tendrá que pasar "un poco de tiempo".
Entiende, ha dicho, estos desafíos lingüísticos, porque son lenguas muy distintas y no se entienden entre sí y que, por ello, comprende "muy bien" este interés del Gobierno, a lo que ha añadido: "Cómo resolverlo, ya lo tendremos que ver".