México avisa de seguimiento "puntual" al caso de migrante abatido en una redada en Chicago

En un comunicado, la cancillería mexicana detalló que entre las acciones emprendidas, el consulado de México en Chicago mantiene contacto con las autoridades forenses del condado de Cook, "a fin de agilizar" la repatriación de sus restos a su comunidad de origen en Michoacán (oeste de México), tal como solicitaron sus familiares.

Apuntó que la repatriación de Silverio Villegas sería realizada "tan pronto concluyan los exámenes correspondientes".

En cuanto a la investigación de los hechos, señaló que está siendo realizada por el FBI, lo que se pudo conocer a raíz del contacto establecido por el consulado de Chicago con autoridades regionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE).

"La representación consular y la Embajada de México en Estados Unidos, darán seguimiento puntual al caso ante las autoridades federales correspondientes", apuntó la nota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La SRE agregó que las abogadas del Programa de Asistencia Legal Externa (PALE) "están a cargo del caso de custodia de los hijos del señor Villegas y coordinarán las acciones legales necesarias para su reunificación con la familia del connacional".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Afirmó que "se destinarán todos los recursos disponibles para concretar la voluntad expresada por la familia", ya que el interés superior de los menores de edad representa "una prioridad absoluta".

Silverio Villegas, de 38 años, fue abatido en Chicago por agentes de migración de Estados Unidos cuando intentaban arrestarlo.

Esta mañana, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno envió una nota diplomática a las autoridades estadounidenses para exigir “una investigación a fondo” sobre el suceso.

El viernes, ICE informó de que uno de sus agentes disparó mortalmente a un hombre en el área de Chicago que se resistía al arresto y que intentó atropellar a los agentes.

El suceso ocurrió en Franklin Park (Illinois), un suburbio al oeste de la ciudad de Chicago cerca del Aeropuerto Internacional O'Hare.