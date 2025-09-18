México espera reforzar el comercio marítimo con la visita del primer ministro de Canadá

La gobernante mexicana explicó que el transporte de mercancías entre los países norteamericanos se realiza atravesando “Estados Unidos a través de carreteras, trenes o a través de puertos”, por lo que consideró importante reforzar el transporte marítimo.

Con su visita, Sheinbaum explicó que Carney “viene a fortalecer la relación de México y Canadá” y a trabajar en mejorar el tratado de ambos países con Estados Unidos.

“Obviamente hoy tenemos aranceles a una serie de productos que ponen una consideración distinta, pero la gran mayoría de lo que se exporta no tiene aranceles, no tiene tarifas. Y los tres países estamos de acuerdo, obviamente Canadá y México, en fortalecer el tratado comercial México - Estados Unidos - Canadá y garantizarlo”, afirmó.

En otros aspectos, detalló que esperan tratar temas educativos, de energías renovables e innovación.

“Nos interesa mucho saber cómo funciona el sistema de salud de Canadá, que es un sistema público, gratuito”, señaló.

El primer ministro llegará a las 10.00 hora local (16.00 hora GMT) a México para, tres horas después, reunirse con la presidenta mexicana en una ceremonia de bienvenida en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

A las 17.00 hora local (23.00 GMT), Sheinbaum comparecerá frente a los medios junto con Carney en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional informando de la conversación.

La visita ocurre después de que a inicios de agosto los ministros canadienses de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne, y de Asuntos Exteriores, Anita Anand, se reunieran con Sheinbaum y funcionarios de su Gobierno en la capital mexicana.

Durante el encuentro, según informó la mandataria mexicana, se planteó la posibilidad de ampliar la inversión y el comercio directo entre México y Canadá, y se trataron temas de educación.

Por su parte, Anand expresó a medios que para Canadá es de suma importancia “contar con un proceso establecido" para el tratado comercial entre los países norteamericanos Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

También destacó la buena relación que estableció la presidenta mexicana con el primer ministro Carney durante la reciente cumbre del G7 e insistió en que México es clave para el Gobierno canadiense.

En julio, Sheinbaum y Carney sostuvieron una llamada telefónica donde coincidieron en que es indispensable que EEUU respete el tratado comercial entre las tres naciones pese a la amenaza de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La llamada ocurrió en medio de la tensión generada en la región norteamericana por la guerra arancelaria iniciada desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero pasado.