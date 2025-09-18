Miembro de delegación de Hamás atacada en Catar: Israel nos bombardeó con unos 12 misiles

Hamad, en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera, la primera de un miembro del equipo negociador de Hamás atacado por Israel el pasado día 9, confirmó que él y otros miembros del buró político de la formación islamista estaban debatiendo una propuesta estadounidense para el alto el fuego en Gaza cuando ocurrió "la agresión traicionera israelí".

"Estuvimos en una reunión de la delegación negociadora y unos hermanos consejeros, estudiando la propuesta que habíamos recibido de los hermanos cataríes, la propuesta estadounidense. Menos de una hora después de empezar a estudiarla, oímos el ensordecedor sonido de los bombardeos", dijo Hamad.

Detalló que "tenemos experiencia con el sonido de los cohetes en guerras anteriores en la Franja de Gaza", por lo que "nos movimos rápidamente y nos dispusimos a abandonar el lugar, sabiendo con absoluta certeza que se trataba de un ataque y bombardeo israelí. Hicimos todo lo posible por abandonar la zona rápidamente" y "gracias a Dios, pudimos escapar abandonando el lugar".

El alto cargo político de Hamás destacó también que "el bombardeo era intenso y los cohetes caían uno tras otro sin parar (...) unos doce misiles en menos de un minuto", afirmando que "la situación fue muy dura, pero Dios decretó que sobreviviéramos a esta traicionera agresión contra nosotros y nuestro país hermano, Catar".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades cataríes, que median junto con Egipto y Estados Unidos en la guerra de Gaza, habían asegurado que el bombardeo tuvo como blanco la delegación de Hamás reunida en un edificio en un complejo de villas en la capital del país del golfo, una acción que Doha calificó como "traición" y "terrorismo de Estado", al tiempo que pidió que Israel rinda cuentas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Doha denunció asimismo que el bombardeo fue dirigido contra su soberanía, que aseguró que "defenderá con todos los medios posibles", una postura que fue respaldada por más de 50 jefes de Estado y representantes de la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) en una cumbre extraordinaria en Catar pocos días más tarde.

El ataque, cuya responsabilidad asumió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, provocó la muerte de un policía catarí y cinco miembros de Hamás, incluido el hijo del jefe de la delegación negociadora, aunque todos los miembros del equipo negociador del grupo palestino resultaron ilesos.

Catar no reconoce el Estado de Israel y acoge en Doha una oficina política de Hamás, si bien ha desempeñado un relevante papel mediador en las negociaciones indirectas entre ese grupo, que controla Gaza, e Israel para un acuerdo de tregua que permita liberar a los rehenes retenidos desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.