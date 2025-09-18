Militares venezolanos detienen a tres hombres por su presunto vínculo con minería ilegal

A través de una publicación en Instagram, la institución indicó que, además, los militares incautaron una "serie de equipos y materiales utilizados para la extracción ilícita de minerales".

Entre los objetos decomisados, prosiguió la FANB, hay un motor, un molino, una motobomba, dos martillos eléctricos, veinticinco metros de manguera de agua, cuarenta litros de combustible tipo diésel, cuarenta litros de gasolina, dos bombonas de gas para fundición, tres vehículos tipo moto, tres palas mineras, una chicora (instrumento para cavar la tierra) y una mandarria.

El comando indicó que también fue retenido un teléfono celular en el operativo.

El pasado 6 de septiembre, las autoridades venezolanas detuvieron a tres hombres acusados de operar un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), informó entonces el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese operativo, según VTV, fueron decomisados materiales utilizados para la extracción de recursos, entre ellos, tres mil litros de gasolina, quince motobombas de trece caballos de fuerza, ochocientos metros de manguera de alta presión, veinte rollos de alfombra tipo tamiz y un detector de metales.

En octubre de 2024, la ONG venezolana Fundaredes denunció que la minería ilegal para la extracción de oro en Venezuela "ha generado una crisis ambiental y de derechos humanos" en los estados Amazonas, Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) y Delta Amacuro (noreste).