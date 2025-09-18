Ministro venezolano dice que pescadores del Caribe están amenazados por maniobras de EEUU

"Hay un asedio contra el pueblo de Venezuela y, con el pueblo de Venezuela, asedian a otros pueblos. Por ejemplo, el pueblo pescador de todo el Caribe está siendo amenazado de muerte. Cualquier pescador de cualquier isla, de cualquier país que salga, no sabe si lo bombardean. Es una sentencia de muerte", advirtió Cabello durante su programa de televisión semanal, 'Con el Mazo Dando'.

Este sábado, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro aseguró que un "destructor" estadounidense abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con "nueve pescadores", con la intención, dijo, de justificar "una escalada bélica" en el Caribe.

Según un comunicado de la Cancillería en Caracas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana "monitoreó y registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia que posee, acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación".

En ese contexto, el titular de Interior señaló este miércoles que "no puede salir barco que no tenga cámara" e instó al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) a comenzar a instalar esos equipos.

"Ponerle cámara a todas las lanchas pesqueras, porque uno no sabe. Como la caja negra, ¿no?", añadió.

Washington mantiene desplegados en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico, lo que Venezuela denuncia como un intento de propiciar un "cambio de régimen".

La Administración de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.