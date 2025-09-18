Moratinos: en el siglo XXI hay que poner punto final a las guerras y los conflictos

Astaná, 18 sep (EFE).- El alto representante de la Alianza de las Civilizaciones de la ONU (UNAOC), Miguel Ángel Moratinos, afirmó este jueves en Kazajistán que en el siglo XXI hay que poner punto final a las guerras y los conflictos.