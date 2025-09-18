Moratinos: en el siglo XXI hay que poner punto final a las guerras y los conflictos

"Tanto el Gobierno de Kazajistán como la Alianza de Civilizaciones que yo presido vamos a trabajar mano a mano para tratar de cambiar este proceso de militarización y de aceptación de guerras y conflictos", dijo el diplomático español a EFE en Astaná, donde asistió la víspera al Octavo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales.
Durante el evento, Moratinos fue condecorado con un premio en favor de entendimiento y respeto de civilizaciones y culturas, distinción que le fue entregada por el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev.
"Ha sido un gran congreso donde ha habido un mensaje muy claro a favor de la paz", afirmó Moratinos, quien se mostró "muy satisfecho" de estar de vuelta en Astaná.
El diplomático, quien compagina su cargo al frente a la Alianza de las Civilizaciones con el del enviado especial de Naciones Unidas para combatir la islamofobia, insistió en el compromiso de la Alianza y el Gobierno kazajo con la paz.
Además, destacó la nueva iniciativa del mandatario kazajo sobre un Movimiento Global para la Paz que coincide con los objetivos de la Alianza de las Civilizaciones.