Muere un civil ruso en la región de Bélgorod tras ataque de dron ucraniano

"Un dron del Ejército ucraniano atacó un automóvil en la ciudad de Shebékino. Ocurrió lo más terrible, murió un civil. El hombre falleció en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas. Mis sinceras condolencias a sus familiares y allegados", escribió en su cuenta de Telegram.

Según Gladkov, el hermano de la víctima, que le acompañaba en el automóvil al momento del impacto, recibió varias heridas y fue ingresado en el hospital local.

Además, indicó que en la localidad de Nikólskoye otra mujer resultó herida tras el ataque de un dron contra una empresa local.

La víctima logró llegar por sus propios medios al hospital de la ciudad de Bélgorod, donde fue ingresada.

El pasado lunes dos civiles murieron en esta región, una de las más afectadas por ataques de drones ucranianos.