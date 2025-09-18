Mueren 25 yihadistas en ataques de la Fuerza Aérea de Nigeria en el noreste del país

La Fuerza Aérea efectuó los ataques en la zona de Gezuwa, en Borno.

"Los ataques se llevaron a cabo después de que nuestros hombres detectaran a no menos de 40 terroristas convergiendo en la zona", declaró a EFE por teléfono un alto mando militar bajo condición de anonimato.

"Veinticinco terroristas fueron neutralizados en la operación, mientras que otros huyeron desorganizados hacia el bosque", explicó la fuente, al añadir que las estructuras de los yihadistas, así como sus motocicletas, fueron destruidas por los bombardeos aéreos.

El Ejército, precisó, actuó basándose en información fidedigna de que los terroristas habían recopilado información en la zona para planear ataques contra tropas y comunidades.

"Pero los detuvimos antes de que pudieran hacer nada. Los ataques les propinaron un golpe devastador, ya que su malvado plan fue frustrado. Las tropas están siguiendo la pista de los insurgentes que huyen para capturarlos", añadió.

El portavoz de la Fuerza Aérea, comodoro del aire Ehimen Ejodame, confirmó la operación y la muerte de los insurgentes, pero no especificó el número de yihadistas abatidos.

Según Ejodame, los ataques se ejecutaron el miércoles alrededor de las 10:30 horal local (09:30 GMT), tras avistar a unos 45 terroristas que circulaban en bicicletas y motocicletas por la zona.

"Los ataques tuvieron un impacto devastador, eliminando a varios terroristas en el punto de concentración, mientras que la estructura con banderas y otros activos hostiles en el lugar fueron destruidos", apuntó el portavoz en un comunicado.

Ejodame no mencionó a ninguna organización en particular, aunque en la zona operan el grupo yihadista Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que se agudizó a partir de 2016 con la aparición del ISWAP.

Ambos grupos buscan imponer un Estado de corte islámico en el país, de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de las Naciones Unidas.