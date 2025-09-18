Oligarca moldavo detenido en Grecia insiste en volver a su país al pararse su extradición

"Quisiera aclarar ciertos aspectos sobre la información que circula públicamente de que Vladimir Plahotniuc, supuestamente, rechazó la extradición. Esta información es falsa. El señor Plahotniuc manifestó desde el primer día que deseaba ser extraditado a Moldavia", declaró Lucian Rogac, su abogado citado por TASS.

Ayer, sin proporcionar detalles sobre el motivo, la Fiscalía general de Moldavia anunció la suspensión del proceso de extradición que estaba previsto para el 25 de septiembre.

A su llegada Plahotniuc, prófugo desde 2019 por apropiarse indebidamente de 1.000 millones de euros, debía ser encarcelado.

El Ministerio de Justicia griego aceptó oficialmente la extradición la semana pasada, sin embargo, los abogados del detenido sostienen que las autoridades moldavas están retrasando deliberadamente el proceso.

Moldavia celebra elecciones parlamentarias el 28 de septiembre y oligarca aprovechó para hacer un llamamiento a sus partidarios para unirse y cambiar el gobierno en el país criticando el mandato de la actual presidenta europeísta Maia Sandu.

Plahotniuc, quien dirigió el Partido Socialdemocrático moldavo (2016-2019), fue detenido en julio durante un operativo policial en las puertas de embarque del aeropuerto Atenas cuando se disponía a salir del país con destino a Dubái.

También fue apresado el exdiputado moldavo y luchador de kickboxing, Constantin Tutu, quien a la vez está buscado por las autoridades rusas por estar involucrado en una red de narcotráfico.

Plahotniuc es famoso por un caso nombrado como 'el robo del siglo', cuando en 2019 desvió 1.000 millones de euros de tres bancos nacionales moldavos, lo que obligó al Estado a destinar hasta el 12 % de su PIB para el rescate bancario.

Está acusado de fraude, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y de liderar una red criminal internacional.

El prófugo utilizó diversas nacionalidades para poder desplazarse por el mundo, incluyendo la mexicana, haciéndose llamar Vito Pérez González, entre otras identidades falsas.