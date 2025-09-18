Países de la UE piden negociar incorporación del Reino Unido y Canadá a compras militares

De este modo, los Estados miembros dan el mandato a la Comisión Europea de que negocien con esos dos países, por separado, las condiciones en las que las empresas y los productos británicos y canadienses podrán participar en las adquisiciones realizadas a través de este mecanismo, conocido como SAFE, indicó el Consejo en un comunicado.

Ante “la actual situación geopolítica y la urgente necesidad de inversiones masivas en equipos de defensa”, la UE realizará a través de SAFE pagos que adoptarán la forma de préstamos a largo plazo a precios competitivos, que después deberán reembolsar los países beneficiarios.

SAFE también permite la participación de terceros países en las adquisiciones conjuntas, como los candidatos a la UE, los candidatos potenciales o los que han firmado acuerdos de asociación en materia de seguridad y defensa con la UE, como el Reino Unido y Canadá.

Además, Ucrania y los países del Espacio Económico Europeo (EEE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) recibirán el mismo trato que los Estados miembros, de manera que no solo podrán participar en las contrataciones públicas comunes, sino que sus industrias también serán consideradas como las comunitarias.

Las negociaciones con el Reino Unido y Canadá tendrán por objeto definir las condiciones en las que ese acceso también podrá extenderse a las empresas y productos británicos y canadienses, explicó el Consejo.

Una vez firmados sendos acuerdos, estos estarán sujetos a la aprobación del Parlamento Europeo.

SAFE es el primer pilar del plan de rearme y refuerzo de la disposición de defensa de la UE para 2030, cuyo objetivo es movilizar hasta 800.000 millones de euros en gasto en defensa.

El plan SAFE busca aumentar de forma decisiva la preparación de Europa en materia de defensa en los próximos cinco años.

Otro pilar del plan de defensa para 2030 consiste en impulsar la financiación nacional de la defensa activando la cláusula de excepción nacional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Igualmente, también busca flexibilizar instrumentos de la UE -como los fondos de cohesión- para permitir mayor inversión en defensa, complementar la financiación pública con contribuciones del Banco Europeo de Inversiones y movilizar capital privado.