Pekín evita aclarar si hay directivas oficiales sobre la compra de chips de Nvidia

Preguntado sobre esta cuestión, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian instó a remitirse a las “autoridades competentes”, al tiempo que reiteró el rechazo de Pekín a “políticas discriminatorias” y su disposición al diálogo para “salvaguardar la ciberseguridad global”.

“Para preguntas específicas, pueden consultar a las autoridades competentes en China”, aseguró Lin en una rueda de prensa.

El vocero añadió que China “se ha opuesto de forma consistente a políticas discriminatorias contra cualquier país en asuntos económicos, comerciales y tecnológicos” y que está “dispuesta a mantener el diálogo y la cooperación con todas las partes para salvaguardar la ciberseguridad global”.

Medios internacionales, entre ellos el Financial Times, informaron esta miércoles de indicaciones regulatorias en China para que grandes firmas tecnológicas detuvieran compras y revisaran pedidos de procesadores de IA de Nvidia, en un esfuerzo por reducir la dependencia de proveedores extranjeros.

En Estados Unidos, dirigentes políticos criticaron el posible movimiento en pleno clima de tensiones tecnológicas y comerciales entre ambas potencias.

La agenda bilateral incluye además una llamada prevista este viernes entre los presidentes de China y Estados Unidos en la que podrían abordarse cuestiones como TikTok y la competencia en semiconductores.