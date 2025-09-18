Periodistas localizan centro secreto de drones cerca de Moscú por imágenes de un reportaje

Según Radio Libertad, se trata de un centro ubicado en el parque Patriot, a 60 kilómetros de Moscú, y creado por orden del ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, en 2024.

Esta unidad es responsable de la adquisición centralizada de drones, la capacitación de operadores de aparatos no tripulados y el desarrollo e implementación de novísimas tecnologías de drones, según medios.

La labor de ese centro determinó el éxito de las operación rusa para la expulsión de tropas ucranianas de la región de Kursk y el avance ruso en el Donbás este verano.

Los expertos consultados por Radio Libertad señalan que los operadores del centro ruso atacan con éxito no solo objetivos terrestres convencionales, sino también drones, radares, sistemas de comunicaciones y de guerra electrónica ucranianos.

Según María Berlinskaya, jefa del Centro de Apoyo de Inteligencia Aerotransportada de Ucrania, en su primer año de vida, esa unidad se ha convertido en la más avanzada de Rusia y es responsable de la destrucción de miles de equipos.