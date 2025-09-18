Personal de la ONU se manifiesta ante su sede en Ginebra en solidaridad con Gaza

En la protesta, organizada por el Comité de Coordinación de Sindicatos y Asociaciones Internacionales de Funcionarios (CCISUA), muchos participantes portaban pancartas con lemas como "Salvad Gaza", o pidiendo paz para la Franja.

Algunos lucían pañuelos palestinos y muchos mostraban pancartas con el mensaje "no somos un objetivo", con el que recordaban que en la guerra de Gaza han muerto más de 370 colegas, principalmente trabajadores de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Este número de bajas para Naciones Unidas es el más alto registrado en un sólo conflicto desde la fundación de esta organización,en 1945.