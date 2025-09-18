Portugal y BEI firman tramo de 450 millones de euros para financiar alquileres asequibles

El documento fue rubricado en Lisboa por el vicepresidente del BEI Ioannis Tsakiris y los ministros de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, y el de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz.

En la ceremonia estuvo presente el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, que apuntó que este acuerdo permitirá tener disponibles más de 12.000 viviendas en "un corto espacio de tiempo".

Agregó que su Ejecutivo negocia con el BEI otros acuerdos para poder desarrollar estrategias locales de los municipios para la construcción de 133.000 nuevas casas.

El primer ministro destacó que la política de vivienda está siendo objetivo de inversiones "muy significativas" por parte de las instituciones y la Comisión Europea.

"Es un problema que Europa afronta en varios países", indicó Montenegro, quien aseguró que para su Gobierno la política de vivienda es "una piedra angular".

Recordó que "hay muchos ciudadanos", tanto en situación desfavorecida como de clase media, sin oportunidades para acceder a una casa.

Tsakiris subrayó que con la firma de hoy se establecen la bases para se construyan o renueven viviendas asequibles en Portugal.

"Esto es un hito para Portugal y Europa, porque la vivienda no es un asunto periférico, sino también central para nuestro futuro", dijo el responsable del BEI, quien señaló que supone "estabilidad para las familias, oportunidades para los jóvenes y justicia para las comunidades".

"También significa competitividad para las economías y progreso hacia las metas climáticas -siguió-. Cuando los trabajadores no pueden vivir cerca de sus trabajos, los estudiantes no pueden encontrar sitios para estudiar, las familias no pueden permitirse las facturas de energía, todos perdemos".

Las viviendas públicas que se van a financiar en Portugal serán con alquileres asequibles dentro de un programa de ámbito nacional para incentivar la oferta de arrendamiento destinada a clase media.