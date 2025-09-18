Presidente del CESE: Necesitamos pacto como Mercosur porque EE.UU. ya no es fiable

"Sí, los necesitamos (los acuerdos comerciales). Los necesitamos en tiempos en que nuestros socios, como Estados Unidos, ya no son fiables. Para decirlo muy claramente, necesitamos también otros socios fiables en el mundo", declaró Röpke en una entrevista con la Redacción Europea de Agencias (ENR), de la que forma parte EFE.

El presidente del CESE se pronunció en ese sentido tras ser preguntado por los acuerdos de libre comercio que el club comunitario está cerrando o negociando con Mercosur, México o India, entre otros, y por los temores de empresas, trabajadores y la sociedad civil de que esos pactos no respeten sus intereses.

Röpke explicó que el CESE da "claras recomendaciones" a la Comisión Europea, que negocia esos acuerdos, con sus exigencias al respecto.

"Una exigencia fundamental es, por supuesto, la transparencia para asegurar que los estándares sociales, pero también medioambientales, deben ser garantizados en estos acuerdos de libre comercio. Esto es absolutamente necesario", aseveró.

Explicó que recientemente viajó a Brasil y que su "clara petición" al país latinoamericano, parte de Mercosur, fue que la UE necesita a ese bloque comercial latinoamericano, pero que también necesita asegurarse de que los estándares del club comunitario "no serán socavados".

"Ese es el mensaje, pero creo que está claro para todo el mundo que no podemos permitir cerrar las puertas a nuevos socios, a otros que no sean aquellos con los que ya tenemos sólidas relaciones comerciales", recalcó.