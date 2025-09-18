Putin se reúne con líderes de los grupos parlamentarios tras comienzo de nueva legislatura

"Todos los partidos parlamentarios reafirmaron su alto estatus y demostraron que cuentan con la confianza por parte de los electores. Esto es muy importante porque garantiza la estabilidad política y en las condiciones actuales esto es de una importancia imperecedera", sostuvo en la reunión, transmitida por la televisión pública rusa.

presidente ruso señaló entre las prioridades más importantes "la conservación de la estabilidad macroeconómica en la economía".

"De esto dependerán los temas a los que ustedes dedican siempre especial importancia, el cumplimiento de los compromisos del Estado respecto a nuestros ciudadanos, los compromisos sociales", aseveró.

Putin aprovechó la ocasión para agradecer a los líderes políticos por promover a veteranos de la guerra en Ucrania como candidatos a las elecciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Ellos serán nuestro relevo, debemos pensar en ello", dijo, al recalcar la importancia de "buscar, hallar y promover a personas que no teman nada a la hora de servir a la patria y fueron capaces de poner en peligro su salud, su vida", indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que a este tipo de personas "es preciso proponerlos para que asuman cargos de dirección" en el país.

La Duma rusa dio inicio este martes a una nueva legislatura en la que aprobará nuevas leyes que endurecerán los castigos a los llamados agentes extranjeros, limitarán los derechos de los migrantes, restringirán el acceso a internet, entre otras, con pleno apoyo de Putin.