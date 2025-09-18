Reino Unido anuncia inversiones récord de 173.000 millones de euros en la visita de Trump

El paquete, que supone la mayor cifra jamás alcanzada en un viaje presidencial a este país, prevé proyectos en energía limpia, ciencias de la vida, manufactura avanzada e inteligencia artificial, indicó Downing Street en un comunicado.

Entre los principales compromisos, el fondo de capital riesgo Blackstone, especializado en inversiones inmobiliarias y de infraestructuras, destinará 100.000 millones de libras (unos 115.000 millones de euros) en la próxima década.

El gigante logístico Prologis invertirá 3.900 millones de libras (unos 4.500 millones de euros) para ampliar el campus biomédico de la ciudad inglesa de Cambridge y modernizar el puerto seco de Daventry, en el centro de Inglaterra.

La firma de software y análisis de datos Palantir aportará 1.500 millones de libras (unos 1.700 millones de euros) para reforzar el sector militar y el grupo de ingeniería Amentum dedicará 150 millones de libras (unos 173 millones de euros) a proyectos que, de acuerdo con la nota, generarán más de 3.000 empleos cualificados.

El fabricante aeronáutico estadounidense Boeing convertirá en Birmingham (centro inglés) dos aviones 737 para la Fuerza Aérea estadounidense, la primera operación de este tipo en medio siglo en territorio británico.

Downing Street subrayó que la cooperación es recíproca, pues empresas británicas como la farmacéutica GSK, la energética BP, la tecnológica Sage o la 'fintech' Revolut preparan a su vez inversiones en EE.UU. por más de 33.000 millones de libras (unos 38.000 millones de euros).

El anuncio incluye al Acuerdo de Prosperidad Tecnológica revelado el martes, que se firmará este jueves, y que moviliza más de 31.000 millones de libras (unos 35.800 millones de euros) en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear de compañías como Microsoft y Google, entre otros gigantes tecnológicos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, que hoy recibe a Trump en su residencia campestre de Chequers (sureste de Inglaterra), afirmó que "estas inversiones son un testimonio de la fortaleza económica del Reino Unido y una señal de que el país está abierto, es ambicioso y está listo para liderar".

Tras ser recibidos el miércoles por los reyes Carlos III y Camila en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, Trump -a quien se unirá después la primera dama, Melania- tratará este jueves con Starmer asuntos de interés común, con una rueda de prensa prevista en torno a las 13:20 GMT.